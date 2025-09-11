Deportes

Gran respuesta a visorias

La Unidad Académica Reynosa Aztlán está buscando nuevos talentos entre sus alumnos para reforzar a los Búfalos en las disciplinas de fútbol bardas y fútbol soccer
  • Por: Alberto Gamboa
  • 11 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Gran respuesta a visorias

La Unidad Académica Reynosa Aztlán está buscando nuevos talentos entre sus alumnos para reforzar a los Búfalos en las disciplinas de fútbol bardas y fútbol soccer. 

La comunidad estudiantil tuvo una gran respuesta a las visorias donde los jugadores demostraron sus cualidades. Mucha tarea tienen los entrenadores para elegir bien a los elementos que se unirán a los equipos que participarán en los Juegos Inter-Facultades. 

Los entrenamientos de los Búfalos se estarán realizando los lunes, miércoles y jueves por las tardes.

EL MAÑANA RECOMIENDA