La UAMRA avanza en softbol femenil

La UAMRA avanza en softbol femenilEl softbol femenil fue dominado por la escuadra de Búfalos UAMRA
El softbol femenil fue dominado por la escuadra de Búfalos UAMRA, quienes se impusieron a Bravos UAMRR por pizarra de 9-5 en un duelo de muchas emociones.
El bateo oportuno fue la clave para que la manada de la Unidad Académica Reynosa Aztlán se llevara la victoria y así lograron avanzar a la etapa regional donde se enfrentarán ante los representativos de Nuevo Laredo y Valle Hermoso.
Buen trabajo está haciendo el entrenador Hugo de León con las Bufalitas. En softbol solamente se abrió la rama femenil, ya que los varones están compitiendo en béisbol.
EL MAÑANA RECOMIENDA