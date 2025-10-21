La UAMRA avanza en softbol femenil

El softbol femenil fue dominado por la escuadra de Búfalos UAMRA, quienes se impusieron a Bravos UAMRR por pizarra de 9-5 en un duelo de muchas emociones.

El bateo oportuno fue la clave para que la manada de la Unidad Académica Reynosa Aztlán se llevara la victoria y así lograron avanzar a la etapa regional donde se enfrentarán ante los representativos de Nuevo Laredo y Valle Hermoso.

Buen trabajo está haciendo el entrenador Hugo de León con las Bufalitas. En softbol solamente se abrió la rama femenil, ya que los varones están compitiendo en béisbol.



