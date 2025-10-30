Va por una nueva aventura internacional

La reynosense América Torres Gamon está lista para vivir una nueva experiencia internacional, pues representará a México en el Campeonato de Atletismo Master NCCMA 2025 (Norteamérica y del Caribe), que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en la Ciudad de México.

Se ha preparado con mucha disciplina y dedicación pues competirá en cinco pruebas; Pentatlón, lanzamiento de jabalina, salto de longitud, salto triple y salto de altura. América vivió un tiempo en Monterrey y representó a Nuevo León en diferentes eventos, pero está de vuelta en casa y muy motivada de poner en el mapa internacional a su ciudad natal.

No será la primera vez que porta los colores verde, blanco y rojo y espera escuchar nuevamente el himno nacional, así como sucedió en el Campeonato Centroamericano 2018 en Costa Rica y en el Centroamericano 2023 celebrado en Ciudad Juárez.

"Será mi tercera participación representando a México, para mi es un orgullo, una emoción increíble, portar sus colores y estar en un podio, también es un compromiso y responsabilidad, hay muchas emociones, y estoy lista, siempre buscamos tener resultados positivos y por eso nos hemos preparado fuerte en cada entrenamiento", expresó la deportista de alto rendimiento, quien con sus propios recursos costea viajes y gastos que le generan estos eventos.

América agradeció el apoyo recibido para entrenar tanto en el Polideportivo como en el Centro de Alto Rendimiento Prof. Miguel Smer Verdín.



