Titular indiscutible

El campeonato de fuerzas básicas femenil Sub19 ya entro en la parte adulta por lo que en estos momentos cada equipo busca perfilarse a la liguilla. La reynosense Alexa Ibáñez Salazar se ha encargado de aprovechar cada convocatoria para mantener su titularidad con el conjunto del Necaxa.

Durante la reciente jornada 10 las Centellas igualaron 1-1 ante Gallos Blancos del Querétaro, encuentro que la fronteriza vio actividad de 90 minutos en la que se encargó en defender el empate.

Alexa ha mantenido su regularidad en el presente Apertura 2025 por lo que sus números la avalan, ya que ha jugado un total de siete encuentros de los cuales seis ha sido titular para sumar un total de 579 minutos, cifra que ya superó los 225 minutos realizados en el Apertura 2024 que fue su primera aparición con las Centellas.

Sin duda alguna su mejor momento fue el torneo anterior donde se gano un puesto en la zaga baja con 14 juegos de titular para rayar un total de mil 242 minutos. La playera 42, junto a sus compañeras, están en puesto de liguilla al estar en el cuarto lugar del Grupo 1 con 14 unidades.



