La Princesa Azteca estará en Reynosa

La boxeadora y multicampeona mexicana, Jackie Nava, mejor conocida como la Princesa Azteca, estará este martes 7 de octubre en Reynosa para dar su conferencia "El Poder de Tu Miedo"
  • Por: Alberto Gamboa
  • 07 / Octubre / 2025 -
Jackie Nava boxeadora y multicampeona mexicana.

La boxeadora y multicampeona mexicana, Jackie Nava, mejor conocida como la Princesa Azteca, estará este martes 7 de octubre en Reynosa para dar su conferencia "El Poder de Tu Miedo". 

La cita será a las 10:30 horas en las intalaciones del Polideportivo, donde la famosa pugilista ofrecerá una plática motivacional para niños, jóvenes y adultos, tanto deportistas como público en general, donde les dará algunos consejos para enfrentar pequeños y grandes retos con firmeza y determinación.


