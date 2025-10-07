La Princesa Azteca estará en Reynosa

La boxeadora y multicampeona mexicana, Jackie Nava, mejor conocida como la Princesa Azteca, estará este martes 7 de octubre en Reynosa para dar su conferencia "El Poder de Tu Miedo".

La cita será a las 10:30 horas en las intalaciones del Polideportivo, donde la famosa pugilista ofrecerá una plática motivacional para niños, jóvenes y adultos, tanto deportistas como público en general, donde les dará algunos consejos para enfrentar pequeños y grandes retos con firmeza y determinación.



