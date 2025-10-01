Dramática victoria de La Pila en Liga de Softbol Veteranos

De manera dramática fue la manera que La Pila consiguió la victoria sobre Camotes de Pedro por pizarra de 6-5, dentro de las hostilidades de la Liga de Softbol Veteranos.

El encuentro tuvo como protagonistas a los lanzadores Fidel Burnias y Enrique Barrón, este último se apuntó el triunfo en el campo Veteranos 2 al recetar cuatro ceros, tres en forma consecutiva para de esta forma guiar a sus compañeros en mantenerse en los primeros lugares de la categoría D2.

La Pila se vio abajo en el marcador por la mínima diferencia, pero su ofensiva disparo cinco imparables para que se transformará en rally de cuatro carreras.

La Pila agregaron dos más a la cuenta con remolques de Francisco y Carlos Romero, pero inesperadamente los peloteros de Pedro despertaron para apretar las acciones al fabricar tres anotaciones en los tachones de Sergio Ramos, David Escareño y Gael Hernández, aunque al final no les termino por alcanzar.