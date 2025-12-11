Deportes

Aplasta La Pila a Venados

Con un total de 11 cuadrangulares La Pila mostró su poder ofensivo para superar con mucha facilidad a los Venados
  • Por: Josué Segura
  • 11 / Diciembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Aplasta La Pila a Venados

La Pila no se guardo nada para avanzar a la gran final de su categoría.

Con un total de 11 cuadrangulares La Pila mostró su poder ofensivo para superar con mucha facilidad a los Venados al son de 19-4, en segundo juego de la serie semifinal, asegurando su boleto a la final de la letra D3 de la Liga Veteranos de Softbol

José Tarula no le tuvo piedad a la pelota al detonar tres cuadrangulares en cuatro turnos legales, mientras Julio López y Ricardo Ayala dispararon dos jonrones, respectivamente, que se fusionaron con los vuelacercas solitarios de Jesús Guerrero, Ali Cruz, Carlos Romero y Ernesto Ávila. 

Los peloteros de La Pila atacaron la serpentina enemiga de Carlos Quilatan en la segunda, tercera y quinta entrada con largos rallys de siete, seis y cuatro carreras, respectivamente, 

Por su parte el lanzador Enrique Barrón atravesó algunas complicaciones en los dos primeros episodios, pero después colgó tres ceros en forma consecutiva para apuntarse el triunfo.

EL MAÑANA RECOMIENDA