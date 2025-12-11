Aplasta La Pila a Venados

Con un total de 11 cuadrangulares La Pila mostró su poder ofensivo para superar con mucha facilidad a los Venados al son de 19-4, en segundo juego de la serie semifinal, asegurando su boleto a la final de la letra D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

José Tarula no le tuvo piedad a la pelota al detonar tres cuadrangulares en cuatro turnos legales, mientras Julio López y Ricardo Ayala dispararon dos jonrones, respectivamente, que se fusionaron con los vuelacercas solitarios de Jesús Guerrero, Ali Cruz, Carlos Romero y Ernesto Ávila.

Los peloteros de La Pila atacaron la serpentina enemiga de Carlos Quilatan en la segunda, tercera y quinta entrada con largos rallys de siete, seis y cuatro carreras, respectivamente,

Por su parte el lanzador Enrique Barrón atravesó algunas complicaciones en los dos primeros episodios, pero después colgó tres ceros en forma consecutiva para apuntarse el triunfo.