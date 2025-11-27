Hilvana La Pila su tercer triunfo

Los peloteros de La Pila se están aferrando en conseguir un lugar en la postemporada de la letra D3 tras arrastrar racha de tres triunfos consecutivos en la Liga Veteranos de Softbol.

¿Qué ocurrió?

En su reciente encuentro no dejaron de batear por espacio de siete entradas completas en las que vencieron 16-8 a los Ambeciles. La Pila inició recargado con tempranero desfile de seis carreras que salieron en su mayoría del bate de Daniel García al conectar cuadrangular y de esta forma crear una amplia delantera, que alargaron en el cuarto episodio con tres anotaciones producto a los remolques de Arnoldo Orta y Carlos.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Todo apuntaba que el juego se iba a finiquitar por la vía de la misericordia al estar 10-2, pero los Ambeciles reaccionaron con jonrón de tres rayitas de Iván García, que marcó la salida del abridor Misael Meza para que se fuera sin decisión y en acciones de relevo Enrique Barrón dio el cerrojazo para apuntarse la victoria.

Los tres primeros en el orden al bate de La Pila que fueron Julio López, Arnoldo Orta y Carlos estuvieron atinados en cada uno de sus turnos al pegar cuatro imparables, mientras Daniel García, Aly Cruz y Ernesto Ávila aportaron con dos inatrapables.