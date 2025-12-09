Gana La Pila el primer juego de serie semifinal

Con un total de 13 cuadrangulares que construyeron rallys de 9 y 12 carreras, los peloteros de La Pila se embolsaron el primer juego de la serie semifinal ante Venados por pizarra de 27-12.

Detalles del triunfo de La Pila sobre Venados

La Pila se colocó a un juego de llegar a la gran final de postemporada de la letra D3. El derby de jonrones fue encabezado por Carlos Romero al detonar tres en cuatro turnos para convertirse en el jugador más peligroso en el ataque. Otro de los peloteros que fueron efectivos al momento de batear fueron Julio López, José Tarula, Ernesto Ávila y Rodrigo Anguiano sacaron la pelota del diamante en par de ocasiones, respectivamente.

¿Cómo fue el desempeño de Carlos Romero en el juego?

Ante el constante apoyo ofensivo, el trabajo del lanzador Enrique Barrón fue efectivo y navegó en aguas calmadas para llevarse el triunfo en cinco entradas completas.