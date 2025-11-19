Triunfo contundente de La Pila en Softbol

La temporada regular de la Liga Veteranos de Softbol está en plena recta final y los peloteros de La Pila se encuentran demasiado cerca de avanzar a la postemporada, ya que en su pasado juego de la jornada dieron la campanada al pegarle al tercer lugar del standing, Medias Rotas, por amplia pizarra de 21-4.

Sabedores los jugadores de la importancia del encuentro, inmediatamente construyeron tres ataques de seis carreras en la primera, segunda y cuarta entrada, respectivamente, para finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

¿Cuál fue el desempeño de José Tarula?

El abridor José Tarula, con ayuda de su defensiva, consiguió redondear tres ceros de forma consecutiva y solamente en un par de rollos permitió en total cuatro anotaciones, siendo suficiente para apuntarse el valioso triunfo.

¿Qué papel jugaron Carlos Romero y Ali Cruz?

El tercera base Carlos Romero fue factor en el primer episodio al limpiar las almohadillas con un oportuno cuadrangular que desencadenó el primer desfile de seis rayitas, mientras en el segundo acto Ali Cruz sacó de línea la pelota para llevarse por delante a Misael Meza y Julio López y acrecentar la distancia a 12-2.

Ante la poca productividad de Medias Rotas, el juego se inclinó hacia un solo lado, por lo que ya no pudieron hacer más para intentar la remontada.