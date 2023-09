No se desespera: Sigue La Pantera sin meter gol

El delantero Marco "La Pantera" Granados no se presiona al no tener gol en el momento, ya que sus cuatro asistencias han ayudado al equipo a sumar.

Pese que en estos momentos el delantero Marco "La Pantera" Granados arrastra una racha no positiva de 540 minutos de no anotar gol, reconoce abiertamente que no se presiona porque el rol de juego que ha tomado en estos momentos de asistir ha dado buenos resultados para el Club de Futbol Reynosa.

ASISTENCIAS

El capitán llegó a los "Compas" como la contratación bomba y figura en el ataque, pero desafortunadamente las salidas de Iván Ochoa y Jaidivert Hurtado que iban a encargarse de nutrirlo de balones, terminó por obligarlo a realizar en estos momentos la función de asistir.

"Me toca otra vez asistir, me toca ayudar al equipo que para eso estamos; somos 11, cualquiera la puede meter, yo voy a seguir apoyando al equipo desde donde me toque, obviamente espero que vengan los goles; quiero hacer goles, pero ahora me toca asistir, volvemos a ganar en casa, entonces vamos mejorando poco a poco", comentó el playera 10 que actualmente lleva cuatro asistencias en el torneo.

La "Pantera" Granados no se queda callado y aceptó que nunca se imaginó que en estos primeros seis juegos no iba tener ninguna anotación, ya que se veía en los primeros lugares de la tabla de goleo, pero también reconoció que el torneo es muy largo y que cuando llegue el primero vendrán los demás.

"Esto va empezando, tampoco me presiono, pero también sé que cuando me destape se va a ver; pero vuelvo a lo mismo ,esto va empezando, no hay prisa. Sí hay que ocuparse, no preocuparse, pero los goles van a llegar y cuando esto pase espero que sean muchos", expresó tranquilamente, ya que cuenta con el apoyo del cuerpo técnico.

Las cuatro anotaciones que registra el Club de Futbol Reynosa ha tenido participación ¨La Pantera¨ Granados al dar el último toque preciso para que el balón termine en el fondo de la portería, aunque espera que en esta fecha 7 quitarse el cero y qué mejor ante el sublíder del Grupo 1, Los Cabos United.

"Lo que hable la gente en las redes sociales yo lo respeto; no me gusta meterme a redes por lo mismo, pero yo estoy haciendo el rol que me toca, pero que tengan confianza, fe; ahorita qué bueno que Adame ha hecho dos y los demás también, pero mientras mi rol esté ayudando al equipo yo voy a seguir haciendo lo mío", dijo Marco "La Pantera" Granados.