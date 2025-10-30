Va La Monja por el Megacampeonato

Hace un par de semanas La Monja ganó su primera máscara y ahora va por el Megacampeonato.

Algunas oportunidades se ganan y otras llegan, La Monja sabe que tiene que aprovecharlas y por eso está listo para dar la campanada el cuando se enfrente a The Panther Jr, quien es el actual Megacampeón y aceptó poner en juego su cinto.

Obviamente es ampliamente favorito, pero no se puede confiar ya que La Monja trae los ánimos por los cielos después de haber destapado la identidad del Niño Torta.

Será una gran lucha ya que habrá cuatro campeonatos más en juego. Un duelo entre técnicos, Rey Astral contra Magnífico por el Campeonato Crucero de Tamaulipas. Duelo por el Campeonato de Tercias, entre los actuales monarcas Máscaras Rojas contra los Agentes de Tránsito.



