¡La Monja ganó su primera máscara!

Contra todos los pronósticos, La Monja sobrevivió a la Ruleta de la Muerte y ganó su primera máscara destapando al Niño Torta.

Sin duda alguna, se trata del triunfo más importante de su joven carrera y es evidente que ha mejorado mucho como luchador, por eso la afición se le entregó con una gran ovación.

El Niño Torta tuvo que aceptar la derrota y reveló su identidad, dijo llamarse Reyes Iñiguez, oriundo de Río Bravo, Tamaulipas y con 20 años de trayectoria en el deporte de los costalazos.

Reyes Iñiguez, originario de Río Bravo, es la verdadera identidad del Niño Torta.

La Monja voló desde la tercera cuerda y planchó al Niño Torta, quien había recibido un cariñito por parte de Asterisco Jr, que estaba como second.

Así se firmó la victoria. Fueron 14 gladiadores los que pusieron en juego sus capuchas en la Ruleta de la Muerte, donde el destino irónicamente puso como compañeros a La Monja y al Niño Torta.

Al ser la pareja perdedora tuvieron que enfrentarse y solamente uno salió con los brazos en alto mientras que el otro tuvo que dejar su rostro al descubierto.



