La Liga Burocrática de Softbol estuvo de manteles largos al iniciar la nueva temporada regular que llevó por nombre de Julio César Serna Garza.

Peloteros, managers, delegados e invitados de honor estuvieron presentes en el campo Pedro Guajardo para estar presentes en la ceremonia de inauguración y premiación de los torneo nocturno, sabatina y dominical.

Baltazar Díaz, presidente del circuito que abrió el programa de apertura y entrega de trofeos, apoyado también por el profesor Cuauhtémoc González para celebrar el evento.

La esposa y sus dos pequeñas hijas de Julio César, recibieron una placa de reconocimiento de su ser querido, donde se detalla su trayectoria.

Posteriormente luego de los honores a la Bandera, y la presentación de los invitados de honor, se dio paso a entregar los trofeos para equipos campeones, subcampeones y jugadores que destacaron indivdualmente.

Peloteros del IMSS se llevaron su trofeo de subcampeón en el grupo "A", K-Tarros fue el campeón en esa categoria, asismismo Pablo Castro pitcher del equipo fue campeón lanzador.

También se llevaron su reconocimiento, Amigos de Eloy Flores y Pisporros que quedaron campeones de torneos Cuadrangulares que organizó la Liga.

Por otra parte Yankees de Muchacho Alegre fueron segundo lugar del Grupo B, Secundaria Diez segundo lugar en la "C". Javier Medina quedo campeòn pitcher con Yankees.

Finalmente una de las hijas de Julio César fue la bateadora para el lanzamiento de la pimera bola, enalteciendo la labor de este gran jugador de softbol.

La toma de protesta la hizo ampayet Julio César Quiroz y la declaratoria inaugural la hip el profesor Baltazar Diaz.



