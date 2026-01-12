Conquistan la letra D3

Con cuadrangulares de José Gutiérrez, José Hernández y Miguel Rocha, además de tres ataques de cuatro carreras, los Peloteros sentenciaron las acciones 17-9 sobre los Tlacuaches para adjudicarse el campeonato de playoff de la letra D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

Por espacio de seis entradas completas los bates de los Peloteros estuvieron atinados para encontrarle los envíos al abridor Ramiro Flores, que termino por cargar con el descalabro, mientras el experimentado lanzador Nicolás Flores se apuntó el triunfo para continuar cosechando títulos.

Los Peloteros se coronan campeones en la postemporada de la letra D3 en la Liga Veteranos de Softbol.

La balanza se cargó completamente para los Peloteros en los dos primeros episodios al registrar ocho carreras, en la que aparecieron oportunamente los jonrones de Gutiérrez y Hernández, que se combinaron con los ceros que le recetaron en par de tandas a los Tlacuaches.

Ante la gran distancia los Tlacuaches lograron despertar y se colocaron a una rayita de diferencia, pero los Peloteros contestaron rápidamente por conducto de Rocha que con batazo grande se llevó por delante a Luis Contreras y Hernández, en acciones del cuarto inning.

Los Peloteros aseguraron el gallardete de postemporada en el sexto capítulo con los dobletes productores de Víctor Hernández y Carlos Castillo para coronar el tercer ataque de cuatro rayitas.



