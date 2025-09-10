Rueda el balón en La Ladrillera

Los partidos cada vez se ponen mejor en la cancha R Siete Ladrillera donde todos sus torneos están bastante parejos. Este miércoles la actividad comienza desde las 19:10 horas con el choque entre Aferrafter FC contra Dep. Moreno. Luego se vienen cuatro encuentros correspondientes a la Libertadores, comenzando con el agarrón entre Coches FC contra Laav Mx. A las 20:50 horas Lola y su Pandilla contra La Chusma, seguidos por Dep.

La Llama contra Sport Fitness (21:40 horas) y la actividad se cierra a las 22:30 horas con el duelo entre Dep. La Güera contra Deportivo Ortíz. La directiva informó que se abrieron los registros para los equipos que quieran participar en el Torneo Sabatino (matutino y vespertino) y el Torneo Dominical.