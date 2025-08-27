La Kelly con pie y medio en las semifinales

La Liga Treviño Kelly de Reynosa venció por pizarra de 6-4 a la Liga Kora de Nayarit y prácticamente amarró su boleto a las semifinales de la Serie Nacional de la Categoría Big League, que se está desarrollando en Córdoba, Veracruz. La novena fronteriza se enfrentará este miércoles a los Gallos de San Nicolás en duelo de mero trámite y todo indica que en las semifinales se dará el clásico de Tamaulipas entre la Treviño Kelly y la Matamoros A.C. Este torneo pertenece al programa de Ligas Pequeñas afiliado a Willamsport.



