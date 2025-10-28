La esquina ruda celebró sus 11 años

Domingo tras domingo, desde el 2014, la Esquina Ruda está presente en la Coliseo para ponerle un sabor especial a cada función de lucha libre.

Este grupo de aficionados, todos cien por ciento rudos, estuvieron de manteles largos durante el fin de semana pues celebraron su onceavo aniversario, durante el evento en el cual se enfrentaron Rey Astral y Pitágoras Jr. contra el Hijo de Blue Panther y Villano III Jr.

Todo comenzó en Río Bravo, con José Mendez como el líder, pero decidieron adueñarse también de un rincón en Reynosa, donde se unieron otros elementos como Julia Garza, el "Pituko" Reyes, el "Querubín", Miguel Balderas, entre otros personajes que con sus gritos y ocurrencias se convierten en parte del espectáculo.

Los rudos los adoran, los técnicos los respetan y los exóticos los aman, así de influyentes son en La Esquina Ruda.







