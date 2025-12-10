¡No sueltan sus cinturones!

Los Máscaras Rojas no sueltan sus grandes cinturones y dieron otra gran lucha para poner en su lugar a los Fruteros del Mercado, que hicieron mucho ruido para este reto y al final los mandaron a su casa calladitos.

Los continuadores de la Dinastía Espectáculo siguen siendo los flamantes campeones de tercias y todo indica que así terminarán el 2025.

Fue una lucha a una sola caída donde los Fruteros intentaron sacar la ventaja atacando a sus rivales tres contra uno.

Por algunos momentos les funcionó la estrategia, pero los Máscaras Rojas aprovecharon un descuido, una equivocación bastó para cambiar el rumbo de la batalla.

Uno de los "Juniors" quedó arriba del cuadrilátero mano a mano contra el Frutero III, mejor conocido como el sobrenombre del Mango, a quien sometió para llevarlo al toque de espaldas planas.

Los aficionados despidieron entre aplausos a los Máscaras Rojas quienes están luchando en un excelente nivel y por eso tienen cada vez más seguidores.



