Ganó La Bomba en Texas

Importante triunfo consiguió en territorio tejano Julián "La Bomba" Gómez, tras derrotar por decisión unánime a Tony "The Tank" Martínez en un pleito entre pesos pesados.

El boxeador reynosense del Gimnasio Baltazar fue muy superior en el ring del Harlingen Convention Center, así que no tuvo problemas para convencer a los jueces.

La poderosa pegada de "La Bomba" quedó demostrada cuando en el segundo round conectó una combinación que mandó a la lona a Martínez.

El pugilista tejano se puso de pie con mucha valentía, pero ya no pudo hacer nada para revertir el resultado.

Esta significó la séptima victoria como profesional para Julián Gómez (7-2-2Ko) quien aceptó darle la revancha a Tony, así que el próximo 19 de octubre se verán nuevamente las caras.



