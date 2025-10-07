¡A brillar en Chile!

Clara Guadalupe Olivares Martínez se ha convertido en la figura de Tamaulipas dentro del paratletismo, esto tras conquistar dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 que se está desarrollando en Aguascalientes.

La deportista reynosense se colgó la presea dorada en los 100 metros planos y más tarde volvió a subir a lo más alto del podio en los 1500 metros planos, esto en la categoría Juvenil Menor, Clasificación T54 (Silla de Ruedas).

Las buenas noticias no terminaron ahí, Clara ya había cosechado una medalla de bronce en Tenis de Mesa y gracias a esos excelentes resultados vivirá su primera experiencia internacional pues fue seleccionada nacional para participar en los Juegos Parapanamericanos Junior 2025 en Chile.

También es justo resaltar el gran trabajo del entrenador Erick López, quien ha estado con ella desde la etapa de captación de talentos en esta ciudad fronteriza. Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas felicitó a la multimedallista por sus tres preseas conseguidas.



