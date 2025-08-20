¡Un bronce de mucha altura!

Una gran experiencia vivió Marisa Díaz García tras lograr la medalla de bronce en el Duatlón Astri CDMX.

La atleta que representa con mucho orgullo a Reynosa enfrentó uno de los retos más complicados en su trayectoria, pues además de la altura de la Ciudad de México, compitió contra deportistas de gran experiencia.

Aún así, logró subir al podio en el tercer lugar de la categoría Sprint 30-34 años Femenil con un tiempo de 1 hora 16 minutos y 10 segundos.

Marisa regresó a casa con otro triunfo, pero sobre todo con muchas enseñanzas que podrá aplicar en sus próximas competencias.

De hecho, no tiene descanso y en su agenda ya está el próximo evento en el Duatlón de Veracruz programado para el 30 de agosto.



