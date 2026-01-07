Inauguran academia de lucha libre y box

La academia Muñecos del Ring abrió sus puertas con el objetivo de fomentar la lucha libre, el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA) entre los jóvenes de Reynosa.

Este proyecto encabezado por el luchador Maximus se convirtió en toda una realidad tras llevar a cabo el tradicional corte de listón, donde lo acompañaron sus familiares, destacados luchadores locales y el promotor Arturo Serna, ya que trabajarán de la mano con la empresa Panther Promotions con el objetivo de pulir a los nuevos talentos.

"Estamos enfocados en el acondicionamiento físico para la juventud, elegimos estas tres disciplinas para abarcar y juntar más jóvenes, queremos que entrenen en un espacio digno y de aquí pueden salir muy buenos atletas", expresó su fundador.

El gimnasio está ubicado en la Colonia Luis Donaldo Colosio y ofrecerá clases desde las 11:00 de la mañana hasta las 23:00 horas. Recibirán hombres y mujeres, así como niños desde los 6 años en adelante.







