Diablas superan a las Bravas UAT

Con larga ofensiva de 11 carreras en la quinta entrada fue suficiente para que las Diablas doblegarán 21-16 a las Bravas UAT, en duelo correspondiente del torneo femenil de la Liga de Softbol de Puerta Grande.

La mayor parte del encuentro estuvo apretado, pero fue en el quinto acto cuando las escarlatas se encendieron con el bate para encontrarle los lanzamientos a Esmeralda García, que termino por llevarse el descalabro.

Con este resultado las Diablas se mantienen en la pelea por conseguir un boleto a la postemporada por eso mismo las bateadoras Krystel Castillo se mantuvo encendida con tres imparables en cuatro turnos legales, mientras Samantha Castillo se fue de 4-2 y Alexa Netro le fue bien desde la caja de bateo al disparar de 5-3.

La abridora Aime Rubio estuvo contundente en cada uno de los episodios que estuvo en el centro del diamante para de esta manera quedarse con el triunfo.