Nadadores Reynosenses compiten contra los mejores del país

Los nadadores de Kronos Swim Reynosa regresaron a casa tras una destacada participación en el Torneo Clasificatorio del Abierto Mexicano de Natación y Campeonato de Curso Corto 2025, realizado en el Centro Acuático Universitario de Monterrey.

¿Qué ocurrió?

Los atletas reynosenses demostraron un gran nivel para competir codo a codo con las potencias de este deporte. Kronos Swim Reynosa se destacó por su rendimiento y compromiso durante el torneo, lo que les permitió obtener resultados positivos en diversas categorías.

¿Cuál es el futuro de los atletas?

El año está por terminar, pero ellos continuarán con su preparación de cara a los eventos estatales y nacionales donde buscarán poner en alto el nombre de Tamaulipas. La dedicación y esfuerzo de estos nadadores son un ejemplo para la comunidad deportiva local.