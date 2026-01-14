Komander acarició la victoria

En una de las luchas más comentadas del fin de semana a nivel internacional, el reynosense Komander vendió muy cara la derrota ante El Clon, en el evento AEW Collision que tuvo una gran audiencia.

El luchador tamaulipeco buscaba cobrar venganza después de que El Clon interrumpió su anterior combate contra el Hechicero, pero un descuido en la parte final de la batalla lo dejó con la derrota.

Ambos mostraron que son de los mejores luchadores aéreos que existen en la actualidad y podrían enfrentarse nuevamente.

Por lo pronto el Komander ya prepara maletas para viajar a la Ciudad de México pues este domingo 18 de enero será el retador del Titán por el Campeonato Mundial de peso Welter del CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre), esto como parte de la función "Fin de Semana Internacional" que se celebrará en la majestuosa Arena México.