Va Komander por otro título en ROH

Komander se volverá a ver las caras en un cuadrilátero ante el Campeón Puro de ROH, el estadounidense Lee Moriarty, el próximo 26 de diciembre en el evento ROH Boxing Day Brawl.

Es una gran oportunidad para el luchador reynosense, quien fue llamado para convertirse en el retador oficial, aunque para esta batalla podría llegar ya con un cinturón en su poder.

Cabe resaltar que hace unas semanas, Komander se enfrentó a Lee Moriarty en el episodio 140 de ROH y dio una gran lucha donde no hubo vencedor ni vencido, eso le valió para ganarse el respeto del campeón y de la empresa.

Es así como el luchador mexicano se ganó a pulso esta oportunidad de brillar nuevamente en Ring of Honor y buscará cerrar el año con broche de oro.



