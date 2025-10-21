Komander se lució en su casa

Haciendo gala de sus mejores lances y luchando al mismo nivel que lo hace cada semana en la AEW de Estados Unidos, el Komander se lució ante su gente en la Coliseo.

El enmascarado reynosense no se guardó nada y se acopló bastante bien con Puma King para vencer a los rudos, The Beast Mortos y el Gringo Loco. En una sola caída la afición quedó satisfecha con lo que vieron y vivieron.

Lo de Komander sobre las cuerdas sigue siendo increíble, ese dominio y equilibrio para caminar y rebotar sobre el alambre, incluso cuando se resbaló en alguna de sus acrobacias, de inmediato se repuso y el público le reconoció ese esfuerzo.

El Komander cerró su actuación con broche de oro, ejecutando el famoso "Cielito Lindo" sobre el Gringo Loco, mientras que Puma King sometió con una huracarana a The Beast Mortos.



