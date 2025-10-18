Komander ya está en casa

El ídolo local del momento de la lucha libre reynosense y mexicana, Komander, ya se encuentra en su tierra listo para brindarse ante su gente, en la lucha estelar.

El "Comandante del Aire" luchará junto a Puma King enfrentando a los rudos The Beast Mortos y el Gringo Loco.

A pesar de que su rostro está tapado, no oculta la felicidad por haber superado la lesión que lo alejó del cuadrilátero por dos meses.

"Muy feliz, siempre es algo que espero con muchas ansias, regresar a mi casa y cada que he regresado hemos tenido una gran respuesta de la afición, saber que todos están al pendiente de lo que hacemos allá afuera, vengo muy motivado, muy sobrecargado y ahora regresando de mi lesión pues me siento muy fuerte, ya quiero que sea domingo", expresó en entrevista exclusiva con El Mañana.

Entre sus planes fuera del encordado, el enmascarado desea pronto realizar algunas actividades en pro de la sociedad.

Además, está retomando el protagonismo en Estados Unidos, donde se mantiene firme en la empresa AEW.







