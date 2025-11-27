Grande entre los grandes

El portero del Club América y de la Selección Nacional, Rodolfo Cota, mostró su admiración por el luchador reynosense Komander y estuvo apoyándolo en primera fila durante una de sus presentaciones en la Arena México.

Al terminar la lucha, pudieron saludarse e intercambiar camiseta y máscara, un momento muy especial que el futbolista presumió en sus redes sociales.

"Gran noche en la Arena México, muchas gracias por este enorme detalle Komander", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram con varias fotografías que le valieron miles de reacciones y muchos comentarios positivos de sus seguidores.

¿Qué ocurrió en la Arena México?

El enmascarado tamaulipeco que actualmente es una de las figuras de la empresa norteamericana AEW, vivió un gran fin de semana en la Ciudad de México donde luchó con grandes ídolos del CMLL como el Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr.

La popularidad de Komander ha crecido muchísimo y eso le ha permitido conocer y convivir con otras figuras del deporte nacional e internacional.