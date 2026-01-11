¡Dice el Komander presente!

Komander se une a la lista de figuras que estarán luchando en el primer gran evento del año. El luchador reynosense, que actualmente la está rompiendo en Estados Unidos con la empresa AEW, confirmó su participación tras compartir en sus redes sociales la noticia.

"Feliz de regresar a mi Reynosa querido, con mi gente ... ¿quién va ir? a la fiesta grande de la mejor empresa de Reynosa", escribió el enmascarado en su cuenta oficial de Facebook.

El cartel luce por demás atractivo pues en la lista aparecen los ídolos del CMLL Místico, Volador Jr, Máscara Dorada y Neón entre otros. Hace unos meses la afición de esta ciudad disfrutó de una gran batalla entre Místico y Komander, pero en esta ocasión no se sabe si serán compañeros o rivales.