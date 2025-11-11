Regresa El Komander a las grandes batallas

Poco a poco el Komander está regresando a los primeros planos de la lucha libre estadounidense y en esta ocasión se lució en el cuadrilátero nada más y nada menos que contra el campeón Puro de ROH (Ring Of Honor), Lee Moriarty, esto en el episodio 140 de ROH celebrado en Jacksonville, Florida.

El luchador reynosense tenía que vencer al campeón, o no perder la lucha, es decir, sobrevivir en el ring durante los 10 minutos pactados en esta batalla.

El luchador mexicano sorprendió a propios y extraños, ya que con una llave al brazo estuvo a punto de rendir a Lee Moriarty, quien literalmente fue salvado por la campana.

Esa gran actuación le dio a Komander una nueva oportunidad para luchar por el título en las próximas semanas.