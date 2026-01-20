Otro fin de semana soñado vivió el luchador Komander tras presentarse con gran éxito en dos recintos históricos para la lucha libre mexicana e internacional.

El reynosense sigue luchando entre la crema y nata, representando de gran forma a la empresa AEW contra las estrellas del CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre).

¿Cómo fue la actuación de Komander en la Arena Coliseo?

Su primera parada fue en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, donde se lució volando más alto que ninguno y junto al Bandido lograron vencer categóricamente a la dupla integrada por el Místico y Máscara Dorada en el encuentro estelar.

No hubo descanso y la noche siguiente regresó al cuadrilátero, pero ahora en la Arena México, donde tuvo una prueba de fuego siendo el retador del Titán por el Campeonato Mundial Welter del CMLL.

Desafío por el Campeonato Mundial Welter en la Arena México

El resultado no fue el esperado, pero una vez más demostró que está al nivel de los mejores gladiadores del mundo.

"Bendecido, gracias papá Dios, gracias Arena Coliseo y toda mi gente. Grandioso fin de semana, una lucha que esperé con muchas ansias en contra de un grande como lo es Titán, en un gran recinto", escribió el "Comandante del Aire" en sus redes sociales después de la gran aventura.



