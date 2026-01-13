La primera del año para Kevin Loyo

Kevin Loyo inició el año con el pie derecho tras salir triunfador en su primera corrida celebrada del otro lado de la frontera.

El novillero reynosense se lució con la muleta en la Plaza Santa María Bull Ring de La Gloria, Texas donde le otorgaron cuatro orejas y un rabo, simbólicos, ya que en Texas no está permitido matar al toro y al término de la faena es regresado a la ganadería.

Kevin estuvo mano a mano con el regiomontano Cayetano Delgado, quien también tuvo una buena tarde con cuatro orejas.

Debido a la poca actividad en territorio nacional, los jóvenes toreros aprovechan al máximo estas corridas americanas, donde no hay sangre pero sí calidad en el ruedo.



