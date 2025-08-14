Se presentará Kevin Loyo en Aguascalientes

Se presentará Kevin Loyo en AguascalientesKevin Loyo ha sido confirmado para la novillada que se celebrará en el Lienzo Charro Xonacatique
Kevin Loyo ha sido confirmado para la novillada que se celebrará en el Lienzo Charro Xonacatique, en Jesús María, municipio de Aguascalientes el próximo 30 de agosto.
El novillero fronterizo está más que listo para este nuevo desafío donde se medirá ante Daniel Prieto, Paco Velasco, Juan Flores y Adrián Brand. Es una gran noticia para Kevin quien busca torear con mayor frecuencia ya que en su tierra las corridas son escasas.
El pasado 27 de julio, en el más reciente festejo taurino celebrado en esta ciudad no tuvo participación ya que se trató de una corrida entre matadores de mucha experiencia.
