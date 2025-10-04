Deportes

Gran oportunidad para el ´Kamikaze´

El boxeador reynosense respaldará cartelera encabezada por el ex campeón mundial Miguel ´Alacrán´ Berchelt
  • Por: Alberto Gamboa
  • 04 / Octubre / 2025 -
El "Kamikaze" Martínez tiene en puerta la pelea más importante de su carrera.

La oportunidad de estar en un evento boxístico grande, bajo la lupa de reconocidos promotores y ante las miradas de muchísimas personas a través de la televisión, se llegó para el pugilista local, Evlyn "Kamikaze" Martínez, quien ha sido confirmado en la función internacional que se llevará a cabo en esta ciudad el próximo 11 de octubre, y que encabeza el ex campeón mundial, Miguel "Alacrán" Berchelt. 

El boxeador adoptado por Reynosa desde hace muchos años, está más motivado que nunca para subir al ring y demostrar que está para pelear en los grandes escenarios. 

El "Kamikaze" se enfrentará al oriundo de Tijuana, Elvis el "Rockanrolero"  Torres, en pleito pactado a 10 rounds en la división de peso superligero. Evlyn Martínez se vio bien en su último combate donde  derrotó por decisión unánime al veracruzano, Hammet el "Crazy" Keb.


