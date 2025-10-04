Gran oportunidad para el ´Kamikaze´

La oportunidad de estar en un evento boxístico grande, bajo la lupa de reconocidos promotores y ante las miradas de muchísimas personas a través de la televisión, se llegó para el pugilista local, Evlyn "Kamikaze" Martínez, quien ha sido confirmado en la función internacional que se llevará a cabo en esta ciudad el próximo 11 de octubre, y que encabeza el ex campeón mundial, Miguel "Alacrán" Berchelt.

El boxeador adoptado por Reynosa desde hace muchos años, está más motivado que nunca para subir al ring y demostrar que está para pelear en los grandes escenarios.

El "Kamikaze" se enfrentará al oriundo de Tijuana, Elvis el "Rockanrolero" Torres, en pleito pactado a 10 rounds en la división de peso superligero. Evlyn Martínez se vio bien en su último combate donde derrotó por decisión unánime al veracruzano, Hammet el "Crazy" Keb.



