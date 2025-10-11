Kamikaze Martínez superó la báscula

Evlyn el "Kamikaze" Martínez venció sin problemas a su primer rival, la báscula, así que está listo para subir al ring este sábado contra el oriundo de Tijuana, Elvis el "Rockanrolero" Torres.

Ambos pugilistas sortearon con éxito la ceremonia de pesaje y mostraron sus físicos perfectamente trabajados.

El pleito está pactado a 10 rounds en la división de peso superligero y sin duda es una gran oportunidad para el "Kamikaze", quien estará bajo los reflectores de reconocidos promotores y ante las miradas de millones de personas pues es una función que llegará por televisión y por medios digitales a muchos países.

Además, Evlyn Martínez está representando al talento local.



