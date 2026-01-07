¡Traen pleito casado!

Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan y por eso la rivalidad entre el Único Junior y Turok Junior se encendió nuevamente.

Las viejas rencillas entre estos dos nunca terminarán, al menos así lo demostraron el pasado domingo, donde les tocó subir al cuadrilátero en el mismo bando, pero terminaron dándose con todo en un pleito callejero.

El Único Jr. terminó traicionando a sus "compañeros" y eso les costó la derrota ante el cuarteto integrado por Asterisco Jr, Magnífico, Sustaita y Zarzy Tiger.

El duelo de egos entre estos dos personajes fue la causa del rompimiento de los Juniors Intachables y ninguno dará su brazo a torcer.

Es por eso que la empresa ha decidido enfrentarlos el próximo fin de semana en una batalla mano a mano.

Los aficionados ya están haciendo sus apuestas e incluso están pidiendo una lucha de máscara contra cabellera para el próximo evento de Panthermanía X.



