Inauguran Juegos Interfacultades en Reynosa

En una emotiva ceremonia de inauguración, con todo y encendido del pebetero, arrancaron en esta ciudad fronteriza los Juegos Deportivos Interfacultades 2025 Zona Norte.

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT lució a reventar y el rector Dámaso Anaya Alvarado dio la bienvenida a más de 2 mil estudiantes deportistas de Nuevo Laredo (Coyotes y Lechuzas), Matamoros (Buitres y Delfines), Río Bravo (Bulldogs), Valle Hermoso (Halcones) y Reynosa (Búfalos y Bravos).

Durante el tradicional desfile de las facultades participantes, los equipos de casa fueron los más ovacionados.

La próxima semana se dará a conocer el calendario oficial de los juegos donde los atletas universitarios se enfrentarán en las siguientes disciplinas; fútbol, básquetbol, voleibol, sóftbol, béisbol, tenis, ajedrez y atletismo.

El rector de la máxima casa de estudios encendió el fuego universitario acompañado por la karateka Laura Zamora España, de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo y por Luisaldo Cortez García, matamorense que ha destacado en luchas asociadas.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Ximena Santos, jugadora de voleibol y alumna de la Unidad Académica Reynosa Aztlán.



