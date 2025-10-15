Inician con el pie derecho en juegos Interfacultades UAT

Inician con el pie derecho en juegos Interfacultades UATLos Búfalos UAMRA iniciaron con el pie derecho su camino en los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte
Los Búfalos UAMRA iniciaron con el pie derecho su camino en los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte, tras vencer en la disciplina de fútbol bardas a los Bulldogs de Río Bravo por marcador de 6-4.
Fue un duelo cerrado y de muchas emociones donde los reynosenses hicieron sentir su condición de locales, con un gran apoyo de la comunidad universitaria.
Los goles de la victoria fueron obra de Osmar Hernández y Josué Torres, ambos con doblete, además de Brandon Rodríguez y Jorge Ordaz.
Los rojinegros se enfrentarán a los Bravos UAMRR en el clásico reynosense donde se definirá el boleto a la siguiente fase.
