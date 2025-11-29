Ganan Búfalos boleto en futbol

Las Búfalos cumplieron su segundo objetivo en los Juegos Interfacultades UAT 2025, tras conquistar en Matamoros la etapa Regional en la disciplina de fútbol.

El equipo representativo de la Unidad Académica Reynosa Aztlán ganó sus dos compromisos y obtuvo el boleto para representar a la Zona Norte en la etapa Interzonas (Estatal) que se llevará a cabo iniciando el próximo año.

¿Qué ocurrió?

Los Búfalos vencieron 1-0 al representativo de Valle Hermoso y luego sellaron su pase derrotando 2-1 al selectivo de Nuevo Laredo. La manada de la UAMRA dominó también el fútbol bardas varonil.

En el fútbol femenil, el equipo de Matamoros fue el campeón regional superando en tanda de penales a las Bufalitas UAMRA.