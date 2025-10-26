Bravos avanzan en basquetbol

Bravos avanzan en basquetbolEn actividad del básquetbol varonil los Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe lograron el primer paso en los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte
El equipo azul y Oro dio una gran exhibición, sobre todo en el clásico reynosense contra los Búfalos a quienes derrotaron por marcador de 34-32.
En la siguiente etapa se medirán ante los ganadores de Nuevo Laredo y Matamoros donde está en juego el boleto al Estatal de estos juegos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
