Se preparan para Juegos Inter-UAT

Autoridades deportivas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se preparan para iniciar con la actividad de los tradicionales juegos Interfacultades UAT Zona Norte en su edición 2025 que comenzarán a partir del 22 de septiembre.

Los coordinadores de deportes de las diferentes unidades académicas asistieron a la junta previa que fue dirigida por el subdirector de deportes de la zona norte, Alain Gallardo.

Estuvieron presentes los representantes de Reynosa (Aztlán y Rodhe), Río Bravo, Nuevo Laredo (Comercio y Enfermería), Matamoros (Medicina y Enfermería) y Valle Hermoso.

Este año los alumnos tendrán participación en las disciplinas de; ajedrez, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol, softbol, fútbol bardas, fútbol soccer, tochito, tenis de mesa, voleibol de playa y voleibol de sala.

El calendario oficial se dará a conocer la próxima semana para la primera ronda de este certamen.







