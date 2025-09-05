Se preparan para Juegos Inter-UAT

Se preparan para Juegos Inter-UATAutoridades deportivas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se preparan para iniciar con la actividad de los tradicionales juegos Interfacultades UAT
Autoridades deportivas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se preparan para iniciar con la actividad de los tradicionales juegos Interfacultades UAT Zona Norte en su edición 2025 que comenzarán a partir del 22 de septiembre.
Los coordinadores de deportes de las diferentes unidades académicas asistieron a la junta previa que fue dirigida por el subdirector de deportes de la zona norte, Alain Gallardo.
Estuvieron presentes los representantes de Reynosa (Aztlán y Rodhe), Río Bravo, Nuevo Laredo (Comercio y Enfermería), Matamoros (Medicina y Enfermería) y Valle Hermoso.
Este año los alumnos tendrán participación en las disciplinas de; ajedrez, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol, softbol, fútbol bardas, fútbol soccer, tochito, tenis de mesa, voleibol de playa y voleibol de sala.
El calendario oficial se dará a conocer la próxima semana para la primera ronda de este certamen.