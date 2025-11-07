Inician Juegos Deportivos Escolares de Secundarias

Con las disciplinas de basquetbol y beisbol 5 arrancaron en el Polideportivo los Juegos Deportivos Escolares de Nivel Secundaria.

Una buena participación se registró en los primeros encuentros donde el objetivo es avanzar para ganarse el derecho de representar a Reynosa.

En los próximos días entrarán en acción el resto de los deportes tanto individuales como de conjunto.

El Instituto Municipal del Deporte está apoyando la realización de estos juegos ya que muchos de estos atletas también representarán a la ciudad en procesos rumbo a la Olimpiada Nacional de CONADE.



