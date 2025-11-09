Avanzan alumnos del CM en atletismo

Los alumnos del Colegio Mexicano brillaron durante las competencias de Atletismo correspondientes a los Juegos Deportivos Escolares, nivel Secundarias de la Zona Escolar No. 11. El camino al evento nacional apenas comienza pero estos atletas ya dieron el primer paso.

Las pruebas de pista y campo se llevaron a cabo en el Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín", donde los deportistas lograron clasificar a la siguiente etapa.

El relevo femenil integrado por Luna González Hernández, Valentina Gutierrez, Yazely Silva Gallegos y Valentina González Gaona logró el primer lugar mientras que el relevo varonil integrado por Daniel Morales Garza, Ángel Hernández Jasso, Andrés García Mendiola y Arturo Alejandro López consiguió el segundo sitio.

Los boletos individuales fueron conseguidos por Luna González Hernández, Andrés García Mendiola, Ximena Hernández Rodríguez, Máximo Monroy Nuñez, Sergio Herrera González, Yazely Silva Gallegos en pruebas de velocidad y salto.