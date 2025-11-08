¡Arrancan eliminatorias!

Con juegos de basquetbol, voleibol y beisbol 5 se están llevando a cabo las eliminatorias correspondientes a los Juegos Deportivos Escolares de nivel Secundaria.

Una gran cantidad de alumnos de diferentes planteles educativos dejaron por un momento los libros para mostrar sus habilidades en el deporte.

Las instalaciones del Polideportivo estarán recibiendo actividad durante todo el mes de noviembre para definir a los atletas que representarán a Reynosa en las siguientes etapas.

El Instituto Municipal del Deporte apoyó en la organización del evento, facilitando personal técnico y operativo.



