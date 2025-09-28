Holgado triunfo de RAM

Los jugadores RAM sostuvieron su primer compromiso en el Torneo de Softbol Planta Corning al imponerse con holgado marcador de 22-11 sobre la planta RY1, encuentro que se llevó a cabo en el campo Serafín Gómez 2.

Los bates del plantel RAM estuvieron candentes en la parte baja del segundo episodio al desatar largo ataque de 11 carreras sobre sus similares, que en ningún momento pudieron detener el bestial accionar.

El lanzador Jorge Durón tuvo la ayuda contundente de su ofensiva para conducirlo sin ningún problema en conseguir el triunfo, mientras Óscar González no la paso nada bien al ser fuertemente castigado en todo momento.

Los bates con mayor productividad fueron Ángel González que pegó de 4-3, Luis Alcocer y Víctor Coronado se fueron de 4-2, Roberto Ramírez conectó par de imparables y Edgar Teniente dio un cuadrangular en tres turnos.