¡Emocionante duelo!

Con rallys de cuatro y seis carreras en la cuarta y quinta entrada, respectivamente, fue la manera que los peloteros Flores finiquitaron las acciones por la vía de la misericordia por pizarra de 14-4 para adjudicarse el primer juego de la serie de campeonato de 60 años y mayores del Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Por espacio de tres rollos completos el partido se mantuvo en la balanza, pero fue en la baja del cuarto inning que los Flores le cazaron los lanzamientos a José Perales para realizar cuatro viajes al pentágono.

La ofensiva de Flores dejó tendidos en el terreno a los Sultanes tras aplicar nocaut con los batazos productores de Gabriel Martínez, David Márquez, Jorge Rodríguez que disparó triple de igual manera que Mario Herrera.

Guadalupe Peña estuvo notable y sólido en el centro del diamante Manuel Pavón Mortera al recetar cuatro ceros, tres en forma consecutiva para llevarse el triunfo.

¿Qué ocurrió?

Con este resultado los Flores se han colocado a una victoria del campeonato de postemporada, que se va a llevar a cabo este sábado en el terreno de juego de la colonia de Bermúdez.