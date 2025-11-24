Le pegan Jubilados a los Cachorros

Con dos carreras en la penúltima entrada los Jubilados lograron marcar la diferencia sobre los Cachorros por pizarra de 16-15, dentro de las hostilidades del Torneo Interligas de Softbol del IMSS.

Durante el sexto episodio los Jubilados estaban abajo por dos rayitas de diferencia, pero Mario González apareció en el momento oportuno con cuadrangular, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Sin duda alguna los mejores bateadores que anduvieron productivos en sus cuatro turnos legales fueron Edgar Hernández, Jesús Cabrera y Mario González al dispersar tres imparables, siendo este último se destacó con par de vuelacercas.

El lanzador Hiram Maldonado estuvo atinado en algunos rollos, pero su actuación ayudo al relevo de Miguel Gutiérrez para de esta forma superar a su contrincante Miguel Rodríguez.