En memoria de Juan Manuel Zavala

Muy emotivo y nostálgico resultó el homenaje póstumo a Juan Manuel Zavala Moreno, que se llevó a cabo durante la inauguración de la segunda edición de la Copa Ángeles de voleibol, donde participaron una gran cantidad de equipos.

Este personaje dejó huella en el voleibol de Reynosa y fue muy querido por diferentes generaciones dentro y fuera de las canchas. Sus amigos de toda la vida lo recordaron con mucho cariño, Maria del Refugio Bazarte y Anavel Gutiérrez Beltrán se organizaron con el resto de entrenadores para realizar este pequeño pero significativo homenaje.

Lidia Margarita Zavala Moreno, Abraham Zavala Moreno y Martin Zavala Moreno, estuvieron presentes y recibieron el reconocimiento que será un bonito recuerdo de su hermano.

Con fotografías se recordó la trayectoria de Juan Manuel tanto en su etapa de jugador como de entrenador, siempre representando con mucho orgullo a Reynosa y a Tamaulipas.







